Число пострадавших из-за ракетных ударов по Украине возросло

По его словам, Россия нанесла ракетные удары и удары артиллерией по 8 областям Украины и г. Киеву. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Киевской, Харьковской, Кировоградской, Львовской, Херсонской и Винницкой.

Среди которых наибольшее количество ударов пришлось на Киев и область.

"В результате массированных обстрелов погибли 10 человек, травмированы 55 человек. Повреждены 36 объектов. Среди них - объекты энергетики, частные жилые дома, многоквартирные жилые дома", - отметил он.

Он подчеркнул, что по информации "Укрэнерго", в энергетике сохраняется критическая ситуация, продолжаются работы по переподключению электроподстанций во всех областях Украины.

Напомним, вчера в течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины и не только.

Враг применил 67 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Украинские военные сбили 51 крылатую ракету, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

Добавим, в украинской разведке предупредили, что россияне и дальше будут продолжать ракетные атаки по Украине, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.

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