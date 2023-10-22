ua en ru
Вс, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Количество пострадавших из-за обстрела терминала "Новой почты" под Харьковом увеличилось

Харьковская область, Воскресенье 22 октября 2023 14:40
UA EN RU
Количество пострадавших из-за обстрела терминала "Новой почты" под Харьковом увеличилось Фото: количество пострадавших из-за обстрела терминала "Новой почты" под Харьковом выросло (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших в результате обстрела терминала "Новой почты" под Харьковом увеличилось. Ранения получили 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

"По состоянию на данный момент количество пострадавших увеличилось до 17. Еще один работник предприятия получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.

Удар по терминалу "Новой почты"

Напомним, оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротыч под Харьковом около 22:15 21 октября. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300

В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.

По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли. Как известно, 17 человек получили ранения.

Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Нова пошта Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Атаки на Авдеевку увеличили российские потери на 90%, - британская разведка
Атаки на Авдеевку увеличили российские потери на 90%, - британская разведка
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ