Кількість постраждалих через обстріл села під Харковом зросла

Обстріл села Буди

13 липня окупанти атакували село Буди ракетами. Були зафіксовані два влучання "Іскандер" в землю поблизу залізничного вокзалу. До цього повідомлялось про двох загиблих та 22 поранених через обстріл села Буди.

Загиблі - начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій.

Крім того, пошкоджено 26 житлових будинків, дев'ять адмінспоруд, два авто, будівлю вокзалу, три допоміжних споруди та залізничне полотно.

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