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Число пострадавших из-за обстрела села под Харьковом возросло

Фото: число пострадавших из-за обстрела села под Харьковом возросло до 25 людей (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Количество пострадавших из-за обстрела села Буды Харьковского района возросло до 25 людей. Оккупанты дважды ударили "Искандером".

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Пострадали 25 человек. Из них двое детей - девочка 14 лет и 9-летний мальчик", - рассказал он.

По данным главы ОВА, госпитализированы девять человек.

"Три раненых амбулаторно лечатся, трое нуждаются в оперативном вмешательстве, два человека - в среднем состоянии. 14-летняя девочка продолжит лечение в детской больнице, ее состояние - среднее", - добавил Синегубов.

Обстрел села Буды

13 июля оккупанты атаковали деревню Буды ракетами. Были зафиксированы два попадания "Искандер" в землю вблизи железнодорожного вокзала. До этого сообщалось о двух погибших и 22 раненых из-за обстрела села Буды.

Погибшие - начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и полицейский сектора реагирования патрульной полиции Алексей Кощей.

Кроме того, повреждены 26 жилых домов, девять админсооружений, два автомобиля, здание вокзала, три

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