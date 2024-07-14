Число пострадавших из-за обстрела села под Харьковом возросло

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Пострадали 25 человек. Из них двое детей - девочка 14 лет и 9-летний мальчик", - рассказал он.

По данным главы ОВА, госпитализированы девять человек.

"Три раненых амбулаторно лечатся, трое нуждаются в оперативном вмешательстве, два человека - в среднем состоянии. 14-летняя девочка продолжит лечение в детской больнице, ее состояние - среднее", - добавил Синегубов.