Кількість постраждалих через обстріл Первомайського зросла

Кількість постраждалих через обстріл міста Первомайський Харківської області зросла до 31 особи, зокрема 9 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих: 31 особу госпіталізовано (з них 9 дітей, 2 немовлят - 1 рік та 10 місяців). Є пошкоджені багатоповерхівки та авто", - розповів він.
Наслідки обстрілу міста Первомайський Харківської області 4 липня (t.me/mvs_ukraine)
Як додав Єрмак, за попередньою інформацією, росіяни здійснили обстріл фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці.
Російські війська обстріляли місто Первомайський Харківської області (Лозівський район) фугасними снарядами у вівторок, 4 липня. Спочатку повідомлялося, що в результаті атаки постраждали 12 осіб, у тому числі 5 дітей. Пізніше у поліції повідомили про 16 постраждалих, зокрема 7 дітей.
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