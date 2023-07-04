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Кількість постраждалих через обстріл Первомайського зросла

Фото: через обстріл Первомайського Харківської області постраждали вже 31 осіб (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість постраждалих через обстріл міста Первомайський Харківської області зросла до 31 особи, зокрема 9 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих: 31 особу госпіталізовано (з них 9 дітей, 2 немовлят - 1 рік та 10 місяців). Є пошкоджені багатоповерхівки та авто", - розповів він.

Наслідки обстрілу міста Первомайський Харківської області 4 липня (t.me/mvs_ukraine)

Як додав Єрмак, за попередньою інформацією, росіяни здійснили обстріл фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці.

Обстріл міста Первомайський Харківської області

Російські війська обстріляли місто Первомайський Харківської області (Лозівський район) фугасними снарядами у вівторок, 4 липня. Спочатку повідомлялося, що в результаті атаки постраждали 12 осіб, у тому числі 5 дітей. Пізніше у поліції повідомили про 16 постраждалих, зокрема 7 дітей.

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