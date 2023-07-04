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Количество пострадавших из-за обстрела Первомайского возросло

Фото: из-за обстрела Первомайского Харьковской области пострадали уже 31 человек (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Количество пострадавших из-за обстрела города Первомайский Харьковской области возросло до 31 человека, в том числе 9 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"По состоянию на 15:00 известно о значительном количестве пострадавших: 31 человек госпитализирован (из них 9 детей, 2 младенца - 1 год и 10 месяцев). Есть поврежденные многоэтажки и авто", - рассказал он.

Последствия обстрела города Первомайский Харьковской области 4 июля (t.me/mvs_ukraine)

Как добавил Ермак, по предварительной информации, россияне совершили обстрел фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке.

Обстрел города Первомайский Харьковской области

Российские войска обстреляли город Первомайский Харьковской области (Лозовской район) фугасными снарядами во вторник, 4 июля. Первоначально сообщалось, что в результате атаки пострадали 12 человек, в том числе 5 детей. Позже в полиции сообщили о 16 пострадавших, в том числе 7 детей.

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