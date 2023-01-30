Кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 8
Через обстріл Херсона в неділю, 29 січня, троє людей загинули, ще 8 отримали поранення. До цього було відомо про шістьох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду.
"Внаслідок обстрілів у Херсоні постраждало 11 осіб. З них, на жаль, 3 померли", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що 8 людей отримали різні травми: 1 людина - тяжкопоранена, в інших - ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Обстріл Херсона 29 січня
У неділю Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії, внаслідок чого постраждало багато людей.
Спочатку було відомо, що в результаті артилерійського обстрілу житлових кварталах Херсона 29 січня загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень. Через атаку мікрорайон Острів залишився без електрики.
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