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Кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 8

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Херсон, Понеділок 30 січня 2023 08:59
Кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 8 Фото: кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 8 (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Херсона в неділю, 29 січня, троє людей загинули, ще 8 отримали поранення. До цього було відомо про шістьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду.

"Внаслідок обстрілів у Херсоні постраждало 11 осіб. З них, на жаль, 3 померли", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 8 людей отримали різні травми: 1 людина - тяжкопоранена, в інших - ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обстріл Херсона 29 січня

У неділю Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії, внаслідок чого постраждало багато людей.

Спочатку було відомо, що в результаті артилерійського обстрілу житлових кварталах Херсона 29 січня загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень. Через атаку мікрорайон Острів залишився без електрики.

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