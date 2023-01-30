ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Количество пострадавших из-за обстрела Херсона возросло до 8

Новина українською →
Херсон, Понедельник 30 января 2023 08:59
Количество пострадавших из-за обстрела Херсона возросло до 8 Фото: количество пострадавших из-за обстрела Херсона возросло до 8 (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Херсона в воскресенье, 29 января, три человека погибли, еще 8 получили ранения. До этого было известно о шести пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский горсовет.

"В результате обстрелов в Херсоне пострадали 11 человек. Из них, к сожалению, 3 умерли", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 8 человек получили различные травмы: 1 человек - тяжелораненый, у других - повреждение средней степени тяжести.

Обстрел Херсона 29 января

В воскресенье Херсон находился под массированным ударом вражеской артиллерии, в результате чего пострадали многие люди.

Изначально сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела в жилых кварталах Херсона 29 января погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Из-за атаки микрорайон Остров остался без электроснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход