Кількість поранених внаслідок російського удару по Краматорську зросла

Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що дев'ять людей отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу Краматорська.

"Середньої важкості одна жінка. Всі інші мають легкі поранення. У лікарні отримують медичну допомогу дві людини, п'ять жителів - на амбулаторному лікуванні, двоє від госпіталізації відмовилися", - сказав він.

Гончаренко також повідомив, що через російську атаку були пошкоджені стіни другого під'їзду триповерхового багатоквартирного під'їзду, які, на перший погляд, можна відремонтувати. Він повідомив, що всього в будинку знаходиться 24 квартири.

"На момент обстрілу з 24 квартир жителі мешкали у семи квартирах. Ми спілкуємось з мешканцями цих квартир. Спочатку жителі двох квартир мали бажання розселитися у комунальному житлі - це й гуртожиток, квартири, школа, але поки відмовилися всі. Хто до родичів у селище переїде, хтось хоче виїхати", - повідомив керівник МВА.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, російські окупанти вчинили обстріл центру Краматорська Донецької області. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 4 поранених.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росіян центром Краматорська Донецької області. Він також показав відео наслідків ворожої атаки.

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