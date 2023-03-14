Количество раненых в результате российского удара по Краматорску возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Общественное ".

Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что девять человек получили ранения в результате утренних обстрелов Краматорска.

"Средней тяжести одна женщина. Все остальные имеют легкие ранения. В больнице получают медицинскую помощь два человека, пять жителей - на амбулаторном лечении, двое от госпитализации отказались", - сказал он.

Гончаренко также сообщил, что из-за российской атаки были повреждены стены второго подъезда трехэтажного многоквартирного подъезда, которые, на первый взгляд, можно отремонтировать. Он сообщил, что всего в доме находится 24 квартиры.

"На момент обстрела из 24 квартир жители жили в семи квартирах. Мы общаемся с жителями этих квартир. Сначала жители двух квартир хотели расселиться в коммунальном жилье - это и общежитие, квартиры, школа, но пока отказались все. Кто к родственникам в поселок переедет, кто-то хочет уехать", - сообщил руководитель МВА.

Напомним, сегодня, 14 марта, российские кафиры совершили обстрел центра Краматорска Донецкой области. Сначала сообщалось об одном погибшем и 4 раненых.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар россиян центром Краматорска Донецкой области. Он также показал видео последствий вражеской атаки.

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