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Кількість поранених в результаті авіаудару по Дергачах зросла до 12

Середа 26 червня 2024 22:47
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Кількість поранених в результаті авіаудару по Дергачах зросла до 12  Фото: наслідки авіаудару по Дергачах 26 червня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Кава

В результаті авіаудару РФ по місту Дергачі, що неподалік Харкова, кількість постраждалих зросла до 12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

Як уточнили в МВС, кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Дергачів зросла до 12 людей, серед них - троє дітей.

Також за попередніми даними, військові РФ завдали по населеному пункту три удари авіабомбами. В результаті цього пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Детально про наслідки авіаудару - читайте у матеріалі РБК-Україна. Також рятувальники публікували фото наслідків авіаудару по Дергачах.

Фото: наслідки авіаудару по Дергачах 26 червня (t.me/mvs_ukraine)

Ситуація у Харкові та області

Нещодавно Росія знову масовано обстріляла Харків та використала для цього чотири КАБи. Детально про те, що це за бомби та як Росія використовує їх - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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