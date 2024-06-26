Кількість поранених в результаті авіаудару по Дергачах зросла до 12
В результаті авіаудару РФ по місту Дергачі, що неподалік Харкова, кількість постраждалих зросла до 12.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.
Як уточнили в МВС, кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Дергачів зросла до 12 людей, серед них - троє дітей.
Також за попередніми даними, військові РФ завдали по населеному пункту три удари авіабомбами. В результаті цього пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
Детально про наслідки авіаудару - читайте у матеріалі РБК-Україна. Також рятувальники публікували фото наслідків авіаудару по Дергачах.
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