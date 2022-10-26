Кількість поранених після падіння уламків ракети на АЗС в Дніпрі знову зросла

В результаті ракетної атаки на Дніпро у вівторок, 25 жовтня, під час якої уламки однієї з ракет впали на АЗС, кількість поранених зросла до 4 осіб. Кількість загиблих залишилась незмінною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо - поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі", - розповів він.

Крім того, за його словами, ЗСУ збили черговий ворожий безпілотник.

"Військові з повітряного командування "Схід" збили дрон-камікадзе Shashed-136 у небі над Нікопольським районом", - додав очільник регіону.