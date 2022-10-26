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Количество раненых после падения обломков ракеты на АЗС в Днепре снова возросло

Фото: количество раненых на АЗС в Днепре выросло до 4 человек (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В результате ракетной атаки на Днепр во вторник, 25 октября, во время которой обломки одной из ракет упали на АЗС, количество раненых возросло до 4 человек. Число погибших осталось неизменным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Российская ракета, прилетевшая в Днепр, убила двух человек. По уточненной информации, четверо ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, ВСУ сбили очередной вражеский беспилотник.

"Военные из воздушного командования "Восток" сбили дрон-камикадзе Shashed-136 в небе над Никопольским районом", - добавил глава региона.

Напомним, что 25 октября в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. До этого было известно о трех раненых и двух погибших из-за падения обломков ракеты на АЗС в Днепре.

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