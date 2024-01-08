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Кількість поранених у Новомосковську зросла до 27 людей

Фото: кількість поранених у Новомосковську зросла до 27 людей (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених після ракетного удару по Новомосковську на Дніпропетровщині зросла до 27 осіб. Четверо з них – діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За уточненими даними, у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. 11 залишаються в медзакладі. З них четверо – діти", - розповів він. 

Крім того, у Кривому Розі та районі – 4 потерпілих.

Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості. 

"Поряд з пораненими лікарі. Надають всю необхідну допомогу", - додав Лисак.

Обстріл Новомосковська

Вранці російські війська влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Удар припав на Дніпропетровську область – Кривий Ріг, район та Новомосковськ, Харківську область – Харків та Зміїв, Хмельницьку область та Запоріжжя.

Зокрема, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, а у Кривому Розі та районі удар окупантів припав по житлових будинках та торговому центру. У Кривому Розі троє людей можуть перебувати під завалами. Одна людина поранена, одна загинула. Детальніше про атаку по Україні 8 січня – у матеріалі РБК-Україна.

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Дніпропетровська областьНовомосковск