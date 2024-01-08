RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число раненых в Новомосковске возросло до 27 человек

Фото: число раненых в Новомосковске возросло до 27 человек (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Количество раненых после ракетного удара по Новомосковску Днепропетровской области возросло до 27 человек. Четверо из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"По уточненным данным, в Новомосковске из-за ракетного удара 27 пострадавших. 11 остаются в медучреждении. Из них четверо - дети", - рассказал он.

Кроме того, в Кривом Роге и районе - 4 пострадавших.

Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"Рядом с ранеными врачи. Оказывают всю необходимую помощь", - добавил Лысак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьНовомосковск