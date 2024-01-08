Число раненых в Новомосковске возросло до 27 человек

"По уточненным данным, в Новомосковске из-за ракетного удара 27 пострадавших. 11 остаются в медучреждении. Из них четверо - дети", - рассказал он.

Кроме того, в Кривом Роге и районе - 4 пострадавших.

Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"Рядом с ранеными врачи. Оказывают всю необходимую помощь", - добавил Лысак.