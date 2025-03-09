Кількість поранених у Дружківці після обстрілу зросла майже вдвічі (фото)

Так, 8 березня, о 21:54, російські війська атакували Дружківку. Попередньо, для обстрілу ворог використав "УМПБ Д-30 СН", під приціл окупантів потрапила житлова забудова.

"В результаті трьох влучань засобів ураження по будинках містян зазнали поранень у своїх оселях шестеро жінок та п’ятеро чоловіків. Крім того, травмовано дівчинку 15 років", - йдеться у повідомленні.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та різані рани. Їм оперативно надано медичну допомогу.

Наслідки обстрілу Дружківки 8 березня (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Пошкоджено багатоквартирні будинки і кафе. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).