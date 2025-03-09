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Кількість поранених у Дружківці після обстрілу зросла майже вдвічі (фото)

Фото: кількість поранених у Дружківці після обстрілу зросла до 12 людей (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували житлові квартали Дружківки ввечері 8 березня. Кількість поранених зросла з 7 до 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

Так, 8 березня, о 21:54, російські війська атакували Дружківку. Попередньо, для обстрілу ворог використав "УМПБ Д-30 СН", під приціл окупантів потрапила житлова забудова. 

"В результаті трьох влучань засобів ураження по будинках містян зазнали поранень у своїх оселях шестеро жінок та п’ятеро чоловіків. Крім того, травмовано дівчинку 15 років", - йдеться у повідомленні.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та різані рани. Їм оперативно надано медичну допомогу.

 

Наслідки обстрілу Дружківки 8 березня (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Пошкоджено багатоквартирні будинки і кафе. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Дружківки

Увечері 8 березня російські загарбники обстріляли Дружківку Донецької області. Через ворожі удари повідомлялося про поранених, було пошкоджено кілька житлових багатоповерхівок. Зокрема, тоді повідомлялося про 7 постраждалих.

Зазначимо, що Росія не вперше атакує Дружківку та прилеглі населені пункти. До цього, 24 жовтня минулого року, російські війська атакували відділення "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці. Двоє людей загинули.

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