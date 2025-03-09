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Количество раненых в Дружковке после обстрела возросло почти вдвое (фото)

Фото: количество раненых в Дружковке после обстрела возросло до 12 человек (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали жилые кварталы Дружковки вечером 8 марта. Количество раненых возросло с 7 до 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

Так, 8 марта, в 21:54, российские войска атаковали Дружковку. Предварительно, для обстрела враг использовал "УМПБ Д-30 СН", под прицел оккупантов попала жилая застройка.

"В результате трех попаданий средств поражения по домам горожан получили ранения в своих домах шесть женщин и пятеро мужчин. Кроме того, травмирована девочка 15 лет", - говорится в сообщении.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны. Им оперативно оказана медицинская помощь.

 

Последствия обстрела Дружковки 8 марта (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Повреждены многоквартирные дома и кафе. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

Обстрелы Дружковки

Вечером 8 марта российские захватчики обстреляли Дружковку Донецкой области. Из-за вражеских ударов сообщалось о раненых, были повреждены несколько жилых многоэтажек. В частности, тогда сообщалось о 7 пострадавших.

Отметим, что Россия не впервые атакует Дружковку и близлежащие населенные пункты. До этого, 24 октября прошлого года, российские войска атаковали отделение "Новой почты" в Алексеево-Дружковке. Двое людей погибли.

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