Кількість поранених у Добропіллі зросла: відео з місця удару

Обстріл Добропілля

Російські окупанти завдали ударів по Добропіллю Донецької області 7 березня. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Цей обстріл став одним із наймасовіших атак у Донецькій області за останній час.

До цього повідомлялося, що через удар по Добропіллю 11 людей загинули, ще 30 були поранені. Росіяни вдарили по місту двома балістичними ракетами.

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