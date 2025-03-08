Количество раненых в Доброполье возросло: видео с места удара

Обстрел Доброполья

Российские оккупанты нанесли удары по Доброполью Донецкой области 7 марта. В результате атаки есть погибшие и раненые. Этот обстрел стал одним из самых массовых атак в Донецкой области за последнее время.

До этого сообщалось, что из-за удара по Доброполью 11 людей погибли, еще 30 были ранены. Россияне ударили по городу двумя баллистическими ракетами.

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