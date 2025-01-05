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Кількість поранених через удар РФ по Семенівці Чернігівської області зросла

Фото: у Семенівці зросла кількість поранених через удар РФ (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість поранених через авіаудар Росії по Семенівці Чернігівської області зросла. Поранення отримали дев'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

За його словами, серед поранених двоє дітей 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді. Одну людину перевезли до обласної лікарні.

Внаслідок обстрілу значно пошкоджені адмінбудівлі, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних будинків та обʼєкти інфраструктури.

Як зазначив Чаус, з Семенівки вночі евакуювали 24 пацієнтів місцевого територіального центру. Людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів.

 

Обстріл Семенівки

Пізно ввечері 4 січня російська армія вдарила по прикордонній Семенівці Чернігівської області. Загарбники застосували керовані авіаційні бомби.

Окупанти вдарили по центральній частині населеного пункту. У місті зафіксували значні пошкодження.

Спочатку місцева влада та поліція повідомили про сімох постраждалих внаслідок атаки.

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