Кількість поранених через удар РФ по Семенівці Чернігівської області зросла

Кількість поранених через авіаудар Росії по Семенівці Чернігівської області зросла. Поранення отримали дев'ять осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.
За його словами, серед поранених двоє дітей 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді. Одну людину перевезли до обласної лікарні.
Внаслідок обстрілу значно пошкоджені адмінбудівлі, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних будинків та обʼєкти інфраструктури.
Як зазначив Чаус, з Семенівки вночі евакуювали 24 пацієнтів місцевого територіального центру. Людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів.
Пізно ввечері 4 січня російська армія вдарила по прикордонній Семенівці Чернігівської області. Загарбники застосували керовані авіаційні бомби.
Окупанти вдарили по центральній частині населеного пункту. У місті зафіксували значні пошкодження.
Спочатку місцева влада та поліція повідомили про сімох постраждалих внаслідок атаки.
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