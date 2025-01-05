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Количество раненых из-за удара РФ по Семеновке Черниговской области возросло

Фото: в Семеновке возросло количество раненых из-за удара РФ (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Количество раненых из-за авиаудара России по Семеновке Черниговской области возросло. Ранения получили девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

По его словам, среди раненых двое детей 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней общине. Одного человека перевезли в областную больницу.

В результате обстрела значительно повреждены админздания, местная больница, два пятиэтажных дома, несколько частных домов и объекты инфраструктуры.

Как отметил Чаус, из Семеновки ночью эвакуировали 24 пациентов местного территориального центра. Пожилых людей перевезли в соответствующее учреждение в Чернигов.

 

 

Обстрел Семеновки

Поздно вечером 4 января российская армия ударила по пограничной Семеновке Черниговской области. Захватчики применили управляемые авиационные бомбы.

Оккупанты ударили по центральной части населенного пункта. В городе зафиксировали значительные повреждения.

Сначала местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки.

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