Количество раненых из-за удара РФ по Семеновке Черниговской области возросло

По его словам, среди раненых двое детей 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней общине. Одного человека перевезли в областную больницу.

В результате обстрела значительно повреждены админздания, местная больница, два пятиэтажных дома, несколько частных домов и объекты инфраструктуры.

Как отметил Чаус, из Семеновки ночью эвакуировали 24 пациентов местного территориального центра. Пожилых людей перевезли в соответствующее учреждение в Чернигов.