Кількість поранених через обстріл ринку в Херсоні збільшилась

Через обстріл ринку в Херсоні у вівторок, 18 квітня, збільшилась кількість поранених, одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram .

"За уточненими даними внаслідок обстрілу центрального ринку Херсона одна людина загинула, ще семеро отримали поранення різного ступеня важкості", - розповів він.

Як повідомлялось, сьогодні російські окупанти атакували центр Херсона. Під удар потрапив ринок. Незабаром стало відомо про 6 поранених. Пізніше медики повідомили про одного загиблого.

Нагадаємо, минулої доби загарбники здійснили 57 обстрілів по території Херсонської області. Росіяни випустили 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів, одна людина отримала поранення.