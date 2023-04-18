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Центр Херсона під обстрілом: окупанти атакували ринок, 6 поранених

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Херсон, Вівторок 18 квітня 2023 10:24
Центр Херсона під обстрілом: окупанти атакували ринок, 6 поранених Фото: центр Херсона опинився під обстрілом 18 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти прямо зараз обстрілюють центр Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!" - розповів він.

Оновлено. Як розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни обстріляли Херсон, а саме район Центрального ринку.

"Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб", - додав він.

Як повідомлялось, минулої доби загарбники здійснили 57 обстрілів по території Херсонської області. Росіяни випустили 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів, одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, російські окупанти в черговий раз завдали удару Херсону 15 квітня. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки. Ворог вдарив артилерією після обіду по Таврійському мікрорайону міста. Ворожі снаряди поцілили в територію біля освітнього закладу.

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