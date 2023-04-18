Центр Херсона під обстрілом: окупанти атакували ринок, 6 поранених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram .

Нагадаємо, російські окупанти в черговий раз завдали удару Херсону 15 квітня. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки . Ворог вдарив артилерією після обіду по Таврійському мікрорайону міста. Ворожі снаряди поцілили в територію біля освітнього закладу.

Як повідомлялось, минулої доби загарбники здійснили 57 обстрілів по території Херсонської області . Росіяни випустили 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів, одна людина отримала поранення.

"Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!" - розповів він.

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