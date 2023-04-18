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Количество раненых из-за обстрела рынка в Херсоне увеличилось

Фото: из-за обстрела Херсона 18 апреля уже 7 человек получили ранения, один погиб (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела рынка в Херсоне во вторник, 18 апреля, увеличилось количество раненых, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"По уточненным данным в результате обстрела центрального рынка Херсона один человек погиб, еще семь получили ранения разной степени тяжести", - рассказал он.

Как сообщалось, сегодня российские оккупанты атаковали центр Херсона. Под удар попал рынок. Вскоре стало известно о 6 раненых. Позже медики сообщили об одном погибшем.

Напомним, за прошедшие сутки захватчики совершили 57 обстрелов по территории Херсонской области. Россияне выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз, один человек получил ранения.

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Херсон