Количество раненых из-за обстрела рынка в Херсоне увеличилось

Из-за обстрела рынка в Херсоне во вторник, 18 апреля, увеличилось количество раненых, один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.
"По уточненным данным в результате обстрела центрального рынка Херсона один человек погиб, еще семь получили ранения разной степени тяжести", - рассказал он.
Как сообщалось, сегодня российские оккупанты атаковали центр Херсона. Под удар попал рынок. Вскоре стало известно о 6 раненых. Позже медики сообщили об одном погибшем.
Напомним, за прошедшие сутки захватчики совершили 57 обстрелов по территории Херсонской области. Россияне выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз, один человек получил ранения.
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