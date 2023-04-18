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Кількість поранених через обстріл ринку в Херсоні збільшилась

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Херсон, Вівторок 18 квітня 2023 12:31
Кількість поранених через обстріл ринку в Херсоні збільшилась Фото: через обстріл Херсона 18 квітня вже 7 людей отримали поранення, один загинув (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл ринку в Херсоні у вівторок, 18 квітня, збільшилась кількість поранених, одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"За уточненими даними внаслідок обстрілу центрального ринку Херсона одна людина загинула, ще семеро отримали поранення різного ступеня важкості", - розповів він.

Як повідомлялось, сьогодні російські окупанти атакували центр Херсона. Під удар потрапив ринок. Незабаром стало відомо про 6 поранених. Пізніше медики повідомили про одного загиблого.

Нагадаємо, минулої доби загарбники здійснили 57 обстрілів по території Херсонської області. Росіяни випустили 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів, одна людина отримала поранення.

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