Кількість поранених через обстріл ринку в Херсоні збільшилась
Через обстріл ринку в Херсоні у вівторок, 18 квітня, збільшилась кількість поранених, одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.
"За уточненими даними внаслідок обстрілу центрального ринку Херсона одна людина загинула, ще семеро отримали поранення різного ступеня важкості", - розповів він.
Як повідомлялось, сьогодні російські окупанти атакували центр Херсона. Під удар потрапив ринок. Незабаром стало відомо про 6 поранених. Пізніше медики повідомили про одного загиблого.
Нагадаємо, минулої доби загарбники здійснили 57 обстрілів по території Херсонської області. Росіяни випустили 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів, одна людина отримала поранення.
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