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Кількість поранених через обстріл Кривого Рогу зросла до 32 осіб

Фото: через обстріл Кривого Рогу 8 вересня поранено вже 32 людини (dnipr.gp.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області у п'ятницю, 8 вересня, поранено вже 32 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вже 32 постраждалі через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість - в стані середньої тяжкості або "задовільні". Втім, є й "важкі", - зазначив він.

Крім того, за його словами, пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них - багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована. 

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, рятувально-пошукові роботи тривають, встановлюється точна кількість потерпілих.

 

Фото з місця обстрілу будівлі поліції у Кривому Розі 8 вересня (dnipr.gp.gov.ua)

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними ДСНС України, наразі на місці розгорнуто Пункт екстреної психологічної допомоги - психологи працюють із потерпілими та місцевими мешканцями.

 

Обстріл Кривого Рогу

Обстріл Кривого Рогу

Вранці 8 вересня в Україні було оголошено повітряну тривогу, зокрема в Дніпропетровській області, через загрозу ракетного обстрілу. Під час тривоги у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. Мешканців просили не знімати місце "прильоту".

Пізніше стало відомо, що ракета влучила в адмінбудівлю, в якій, зокрема, був розташований відділ поліції. Спочатку голова МВС Ігор Клименко розповів, що один поліцейський загинув, 25 отримали поранення.

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