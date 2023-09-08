Количество раненых из-за обстрела Кривого Рога возросло до 32 человек

"Уже 32 пострадали из-за ракетного прилета в Кривом Роге. Большинство - в состоянии средней тяжести или "удовлетворительные". Впрочем, есть и "тяжелые", - отметил он.

Кроме того, по его словам, повреждены 3 админздания. Побиты 7 жилых домов, среди них - многоэтажка. Пожар, возникший в гаражах, локализован.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, спасательно-розыскные работы продолжаются, устанавливается точное количество пострадавших.

Фото с места обстрела здания полиции в Кривом Роге 8 сентября (dnipr.gp.gov.ua)

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным ГСЧС Украины, сейчас на месте развернут Пункт экстренной психологической помощи - психологи работают с пострадавшими и местными жителями.

Обстрел Кривого Рога

Утром 8 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога, в частности в Днепропетровской области, из-за угрозы ракетного обстрела. Во время тревоги в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. Жителей просили не снимать место "прилета".

Позже стало известно, что ракета попала в админздание, в котором, в частности, находился отдел полиции. Сначала глава МВД Игорь Клименко рассказал, что один полицейский погиб, 25 получили ранения.