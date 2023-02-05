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Кількість поранених через обстріл Харкова знову збільшилася

Фото: через обстріл Харкова 5 лютого поранення отримали 4 особи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених через обстріл Харкова у неділю, 5 лютого, поранення отримали вже 4 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Ще один поранений - охоронець вищого навчального закладу, куди був здійснений другий ракетний удар", - розповів він.

За його даними, чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано "приліт" у житлову споруду. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.

Пізніше стало відомо про 3 поранених. При цьому одна з ракет потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань.

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