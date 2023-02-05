Кількість поранених через обстріл Харкова знову збільшилася

"Кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Ще один поранений - охоронець вищого навчального закладу, куди був здійснений другий ракетний удар", - розповів він.

За його даними, чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано "приліт" у житлову споруду. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.

Пізніше стало відомо про 3 поранених. При цьому одна з ракет потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань.