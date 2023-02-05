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Число раненых из-за обстрела Харькова снова увеличилось

Фото: из-за обстрела Харькова 5 февраля ранения получили 4 человека (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Число раненых из-за обстрела Харькова в воскресенье, 5 февраля, ранения получили уже 4 человека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Количество пострадавших возросло до 4 человек. Еще один раненый - охранник высшего учебного заведения, куда был совершен второй ракетный удар", - рассказал он.

По его данным, мужчина получил ушибы, помощь оказали на месте.

Как сообщалось, российские оккупанты атаковали центр Харькова двумя ракетами С-300. Зафиксирован "прилет" в жилую постройку. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

Позже стало известно о 3 раненых. При этом одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения.

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харков