Кількість поранених через обстріл будинку у Краматорську зросла до 7 людей (відео)

"Одна людина загинула, 7 поранено - наслідки ракетного удару по Краматорську. Під вогонь знову потрапив центр міста", - розповів він.

За попередньою інформацією, пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитсадок і будівлю "Ощадбанку", 2 цивільні автівки.

Як повідомлялося, у вівторок, 14 березня, російські окупанти вчинили обстріл центру Краматорська Донецької області. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 4 поранених.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росіян центром Краматорська Донецької області. Також він показав відео наслідків ворожої атаки.