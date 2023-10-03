Кількість поранених через авіаудар по Антонівці зросла

Через авіаудар по Антонівці Херсонської області у вівторок, 3 жовтня, поранення отримали вже сім людей. Загинула одна людина.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Стало відомо про ще трьох поранених в Антонівці", - розповів він.
За словами Прокудіна, двом жінкам, 71 та 77 років, й 49-річному чоловікові медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
3 жовтня російські військові кілька разів обстріляли селище Антонівка у передмісті Херсона. Ворог бив з артилерії і завдав авіаудару керованими авіабомбами. Окупанти потрапили до будинку. Спочатку повідомлялося про трьох поранених. Пізніше глава ОВА Олександр Прокудін уточнив, що вже відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.
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