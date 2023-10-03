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Число раненых из-за авиаудара по Антоновке возросло

Фото: число раненых из-за авиаудара по Антоновке возросло (t.me/phogovua)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за авиаудара по Антоновке Херсонской области во вторник, 3 октября, ранения получили уже семь человек. Погиб один человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Стало известно еще о трех раненых в Антоновке", - рассказал он.

По словам Прокудина, двум женщинам, 71 и 77 лет, и 49-летнему мужчине медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

Авиаудар по Антоновке 3 октября

3 октября российские военные несколько раз обстреляли поселок Антоновка в пригороде Херсона. Враг бил из артиллерии и нанес авиаудар управляемыми авиабомбами. Оккупанты попали в дом. Первоначально сообщалось о трех раненых. Позже глава ОВА Александр Прокудин уточнил, что уже известно об одном погибшем и четырех раненых

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Херсон