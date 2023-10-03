ua en ru
Вт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під завалами можуть бути люди. Окупанти ударили по Антонівці, троє поранених

Херсон, Вівторок 03 жовтня 2023 15:20
UA EN RU
Під завалами можуть бути люди. Окупанти ударили по Антонівці, троє поранених Фото: окупанти ударили по Антонівці Херсонської області, троє поранених (t.me/phogovua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вдарили з авіації по Антонівці Херсонської області у вівторок, 3 жовтня. Поранено трьох людей і під завалами можуть бути ще люди.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела:Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури.

"Окупаційні війська завдали авіаудару по Антонівці", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

За словами голови ОВА, за попередньою інформацією, постраждали троє місцевих жителів.

"Під завалами будинків можуть знаходитися люди. Інформація уточнюється", - додав він.

Пізніше Прокудін додав, що наразі вже відомо про чотирьох поранених и одного загиблого жителя Антонівки після авіаудару російської армії.

"Смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі. Травмовані - троє жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річний чоловік. Усім потерпілим медичну допомогу надали на місці", - розповів він.

Як додали в обласній прокуратурі, 3 жовтня російські військові декілька разів обстріляли селище у передмісті Херсона. Ворог гатив з артилерії та завдав авіаудар керованими авіабомбами.

"Поцілили у приватний будинок. На місці працюють відповідні служби, триває пошук осіб, які можуть бути під завалами", - додали у відомстві.

Наслідки обстрілу Антонівки під Херсоном (t.me/phogovua)

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсона та області

В останні півтора тижні російські війська збільшили кількість обстрілів Херсона та області. Останнім часом загарбники використовують для ударів по регіону не лише авіабомби та артилерію, а й ракети, які були раніше не такі "популярні".

Зокрема, Херсон окупанти обстрілюють по кілька разів на добу. Наприклад, всю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били Херсоном. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати. Також під обстріл потрапило авто поліцейських, у якому були двоє патрульних. Один із них невдовзі помер у лікарні під час операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Стали відомі подробиці розстрілу військових у Києві
Стали відомі подробиці розстрілу військових у Києві
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського