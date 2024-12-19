Кількість пенсіонерів в Україні зросла: де вони отримують гроші

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області 876,0 тисяч осіб. Крім того, у Києві 745,6 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 707,4 тисяч, у Донецькій області - 617,4 тисяч, у Львівській області - 669,3 тисяч осіб.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,362 млн осіб. Решта 1,991 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Рейтинг банків

Станом на 1 грудня частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 57,8%. У цьому держбанку отримують гроші 4,830 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,7%, пенсії отримують 2,654 млн осіб).

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 307,7 тисячі осіб (3,7%). В інших банках отримують гроші 571,3 тисячі осіб (6,8%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-листопад 2024 року склала 563,7 млрд гривень, що на 11,4% більше, ніж у 2023 році (504,6 млрд гривень).