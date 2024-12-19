Количество пенсионеров в Украине выросло: где они получают деньги

В ноябре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,353 млн человек, что на 10,5 тысяч больше, чем месяц назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 876,0 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 745,6 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 707,4 тысяч, в Донецкой области - 617,4 тысяч, во Львовской области - 669,3 тысяч человек.
Через текущие счета в банках пенсии получают 8,362 млн человек. Остальные 1,991 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".
Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.
Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины
По состоянию на 1 декабря доля ПриватБанка в выплате пенсий составляет 57,8%. В этом госбанке получают деньги 4,830 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (31,7%, пенсии получают 2,654 млн человек).
В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 307,7 тысячи человек (3,7%). В других банках получают деньги 571,3 тысяч человек (6,8%).
По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-ноябрь 2024 составила 563, 7 млрд гривен, что на 11,4% больше, чем в 2023 году (504,6 млрд гривен).
Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 852 гривні. Средний размер пенсии с начала года вырос на 4671 гривен или на 8,7%.
Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 971 гривна. Далее идут Ровенская (7 277 гривен), Донецкая (7 159 гривен), Луганская (6 716 гривен) и Днепропетровская области (6 435 гривен).