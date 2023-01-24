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Кількість операцій через Систему електронних платежів НБУ під час війни впала майже на 20%

Фото: через війну кількість платежів через СЕП НБУ впала на 18,7% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2022 році працювала безперебійно. Попри повномасштабну війну та ракетний терор СЕП задовольняла потреби української банківської системи і її клієнтів у розрахунках у національній валюті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, у 2022 році через СЕП здійснено майже 363 млн платежів на суму 133 трлн грн (у 2021 році - 446 млн платежів на суму 57 трлн грн).

"Шок війни та різке скорочення економічної активності в перші місяці війни вплинули на кількість операцій у системі, за минулий рік вона скоротилася на 18,7%, якщо порівнювати з 2021 роком", - йдеться в повідомлені.

У середньому за один банківський день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,4 млн платежів на суму близько 515 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти впродовж одного банківського дня практично у 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги.

Традиційно переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії - 96% від їх загальної кількості.

Як свідчить структура платежів у системі, у 2022 році:

за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

  • до 1 тис. грн - 45%;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 51%;
  • від 100 тис. грн і більше - 4%;

за сумою найбільше платежів припадало на великі:

  • до 1 тис. грн - менше 1%;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 2%;
  • від 100 тис. грн і більше - майже 98%.

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Національному банку.

Національний банк є оператором та розрахунковим банком цієї системи. СЕП - єдина системно важлива платіжна система в Україні. Вона забезпечує здійснення 97% міжбанківських розрахунків у національній валюті в межах країни.

СЕП належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною класифікацією - RTGS).

Учасниками СЕП станом на 1 січня 2023 року були 67 банків, Державна казначейська служба України та Національний банк України.

Нагадаємо, у 2021 році через Систему електронних платежів НБУ здійснено 446 млн початкових платежів на суму понад 57 трлн грн. Це більше на 16% за кількістю та на 27% за сумою, ніж у 2020 році

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Національний банк України