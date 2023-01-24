Количество операций через Систему электронных платежей НБУ во время войны упало почти на 20%

По данным пресс-службы, в 2022 году через СЭП произведено почти 363 млн платежей на сумму 133 трлн грн (в 2021 году – 446 млн платежей на сумму 57 трлн грн).

"Шок войны и резкое сокращение экономической активности в первые месяцы войны повлияли на количество операций в системе, за прошлый год оно сократилось на 18,7%, если сравнивать с 2021 годом", - говорится в сообщении.

В среднем за один банковский день в СЭП за прошедший год обрабатывалось около 1,4 млн платежей на сумму около 515 млрд грн. В то же время, потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы.

Традиционно подавляющее большинство платежей в прошлом году послали в систему банки Украины и их филиалы - 96% от их общего количества.

Как свидетельствует структура платежей в системе, в 2022 году:

по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн - 45%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 51%;

от 100 тыс. грн и более - 4%;

по сумме больше платежей приходилось на большие:

до 1 тыс. грн - менее 1%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 2%;

от 100 тыс. грн и больше - почти 98%.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) – государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Национальном банке.

Национальный банк является оператором и расчетным банком системы. СЭП - единственная системно важная платежная система в Украине. Она обеспечивает проведение 97% межбанковских расчетов в национальной валюте внутри страны.

СЭП относится к системе валовых расчетов в режиме реального времени (по международной классификации - RTGS).

Участниками СЭП на 1 января 2023 года были 67 банков, Государственная казначейская служба Украины и Национальный банк Украины.