Более 57 триллионов гривен в год: сумма платежей между банками выросла на четверть

В 2021 году через Систему электронных платежей НБУ осуществлен 446 млн начальных платежей на сумму свыше 57 трлн грн. Это больше на 16% по количеству и на 27% по сумме, чем в 2020 году (385 млн начальных платежей на сумму 45 трлн грн соответственно).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным пресс-службы, в среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,8 млн начальных платежей на сумму 229 млрд грн.

"В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы", - говорится в сообщении.

Как свидетельствует структура платежей в системе в 2021 году:

по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн - 48%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 48%;

от 100 тыс. грн и более - 4%;

по сумме больше всего платежей приходилось на крупные платежи: