Количество обстрелов снизилось: глава Авдеевки о боевых действиях вокруг города

Количество обстрелов Авдеевки (Донецкая область) в последние дни уменьшилось. Однако в сам город регулярно пытаются войти диверсионные группы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире национального телемарафона.

"Последние три дня реально какое-то такое затишье. Которое очень сильно напрягает. Тем более, когда имеем понимание, что происходит по линии фронта", - говорится в сообщении.

Барабаш отметил, что за прошедшие сутки оккупанты лишь шесть раз обстреляли город. Еще пять дней назад фиксировали от 30 до 40 вражеских атак в сутки. Боевые действия продолжаются в Авдеевской общине, а ночью в город пытались войти диверсионные группы оккупантов.

По словам главы Авдеевки, в городе осталось около 2500 гражданских жителей. В самом городе не работает электричество и водопровод, а также отопление не подается. Дорога в Авдеевку простреливается оккупантами, но власти удалось сделать запасы гуманитарной помощи заранее.