Кількість могил на кладовищі ПВК "Вагнера" зросла в 7 раз за 2 місяці, - NYT

Мова йде про кладовище у станиці Бакинська Краснодарського краю. Згідно з супутниковими знімками, воно збільшилося в 7 разів. Як зазначають у виданні, збільшення цвинтаря свідчить про те, що українські військові завдають значних ударів по вагнерівцях.

"На супутниковому знімку, зробленому 24 січня, видно близько 170 поховань у районі цвинтаря, де ховають бійців "Вагнера", і ця кількість збільшилася майже у 7 разів порівняно з тим, що було видно на супутникових знімках лише два місяці тому", - пише видання.

Відзначається, що збільшення поховань збігається з датами, коли найманці намагались наступати на сході України і закріплювати там свої позиції.

Фото: кількість могил на кладовищі ПВК "Вагнера" зросла в 7 раз за 2 місяці (nytimes.com)