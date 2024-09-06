Кількість мігрантів з України швидко зростає. НБУ назвав причину

Складна енергетична ситуація в липні 2024 року зумовила збільшення міграції за кордон. З початку року кількість мігрантів зросла майже на 400 тис. осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2024 року).
За оцінкою ООН, станом на 19 серпня 2024 року кількість мігрантів з України у світі сягнула 6,739 млн осіб, тоді як місяць тому 6,58 млн осіб (тобто кількість зросла на 160 тисяч).
Найбільше українських мігрантів у Німеччині (1,1 млн), Польщі (976 тис.) та Чехії (361 тис.).
Водночас, як зазначають в НБУ, країни-реципієнти українських мігрантів поступово посилюють умови їх перебування:
У липні НБУ погіршив очікування щодо міграції. НБУ очікує, що у 2024-2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тис. осіб відповідно). Це припущення погіршено у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими відключеннями е/е та посилює ризики для опалювального сезону.