Количество мигрантов из Украины быстро растет. НБУ назвал причину

Сложная энергетическая ситуация в июле 2024 года обусловила увеличение миграции за границу. С начала года количество мигрантов выросло почти на 400 тыс. человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический монетарный обозр НБУ (сентябрь 2024 года).
По оценке ООН, по состоянию на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,739 млн человек, тогда как месяц назад было 6,58 млн человек (т.е. количество выросло на 160 тысяч).
Больше всего украинских мигрантов в Германии (1,1 млн), Польше (976 тыс.) и Чехии (361 тыс.).
В то же время, как отмечают в НБУ, страны-реципиенты украинских мигрантов постепенно усиливают условия их пребывания.
В июле НБУ ухудшил ожидания по миграции. НБУ ожидает, что в 2024-2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тыс. человек соответственно). Это предположение ухудшено в связи со значительным разрушением украинской энергетической системы, что сопровождается длительными отключениями э/э и усугубляет риски для отопительного сезона.