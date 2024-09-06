Количество мигрантов из Украины быстро растет. НБУ назвал причину

По оценке ООН, по состоянию на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,739 млн человек, тогда как месяц назад было 6,58 млн человек (т.е. количество выросло на 160 тысяч).

Больше всего украинских мигрантов в Германии (1,1 млн), Польше (976 тыс.) и Чехии (361 тыс.).

В то же время, как отмечают в НБУ, страны-реципиенты украинских мигрантов постепенно усиливают условия их пребывания.

в Польше создают условия по переходу с текущей временной защиты на временное проживание, с июля 2024 для большинства отменена единовременная помощь в 300 злотых на проживание и помощи в размере 40 злотых на проживание и питание в частных домах;

в Чехии вводится ограничение проживания в государственном гуманитарном жилье не более 150 дней, после чего действуют стандартные условия аренды;

в Германии самый низкий уровень занятости среди украинцев в ЕС из-за значительных выплат во время учебы, поэтому их планируют пересмотреть. Также будут жестче регулировать отказ от работы.

Прогноз по поводу мигрантов

В июле НБУ ухудшил ожидания по миграции. НБУ ожидает, что в 2024-2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тыс. человек соответственно). Это предположение ухудшено в связи со значительным разрушением украинской энергетической системы, что сопровождается длительными отключениями э/э и усугубляет риски для отопительного сезона.