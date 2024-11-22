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Кількість іноземних студентів зменшується: які факультети вони обирають в Україні

Фото: студенти (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Українські університети залишаються привабливими для іноземців, навіть попри складну ситуацію в країні та війну. Однак, за даними Міністерства освіти і науки України, кількість запрошень на навчання зменшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МОН.

Зазначається, що станом на 1 листопада 2024 року в українських вишах навчається понад 27 000 студентів із різних країн світу. З цієї кількості 7 100 вступили лише цього року.

Найбільше іноземці приїжджають навчатися  в українські університети з:

  • Китаю - 10 700 студентів, що складає понад третину від загальної кількості;
  • Азербайджану - 4 300;
  • Індії - 1 800;
  • Грузії та Марокко - по 1 200;
  • Туреччини та Туркменістану - по 858 студентів.

Водночас серед студентів є громадяни США (275), Великої Британії (120) і навіть 514 росіян.

Що обирають вивчати?

Медицина є беззаперечним лідером серед обраних спеціальностей - її вивчають 4 400 студентів. Іншими популярними напрямами є:

  • Менеджмент - 3 800;
  • Економіка - 1 100;
  • Право - 985;
  • Фармація - 979;
  • Музичне мистецтво - 969;
  • Освітні й педагогічні науки - 866.

До ТОП-5 українських університетів за кількістю іноземних студентів увійшли:

  1. Київський національний університет технологій та дизайну - 1 700;
  2. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця - 1 700;
  3. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 1 100;
  4. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова - 1 070;
  5. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 989 студентів.

Не дивлячись на те, що Україна доволі популярна серед іноземних абітурієнтів, число запрошень на навчання скорочується.

З початку 2024 року українські виші видали 8 500 запрошень на навчання для іноземців. Це значно менше, ніж у попередні роки: у 2023 році було зареєстровано 14 300 запрошень, а у 2022-му - 17 800.

Раніше ми розповідали про те, що у Польщі майже половина іноземних студентів - українці.

Також у нашому матеріалі ви можете дізнатися про те, що потрібно знати перед вступом в університет в іншій країні.

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