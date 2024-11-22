Кількість іноземних студентів зменшується: які факультети вони обирають в Україні

Українські університети залишаються привабливими для іноземців, навіть попри складну ситуацію в країні та війну. Однак, за даними Міністерства освіти і науки України, кількість запрошень на навчання зменшується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МОН.
Зазначається, що станом на 1 листопада 2024 року в українських вишах навчається понад 27 000 студентів із різних країн світу. З цієї кількості 7 100 вступили лише цього року.
Найбільше іноземці приїжджають навчатися в українські університети з:
Водночас серед студентів є громадяни США (275), Великої Британії (120) і навіть 514 росіян.
Медицина є беззаперечним лідером серед обраних спеціальностей - її вивчають 4 400 студентів. Іншими популярними напрямами є:
До ТОП-5 українських університетів за кількістю іноземних студентів увійшли:
Не дивлячись на те, що Україна доволі популярна серед іноземних абітурієнтів, число запрошень на навчання скорочується.
З початку 2024 року українські виші видали 8 500 запрошень на навчання для іноземців. Це значно менше, ніж у попередні роки: у 2023 році було зареєстровано 14 300 запрошень, а у 2022-му - 17 800.
Раніше ми розповідали про те, що у Польщі майже половина іноземних студентів - українці.
Також у нашому матеріалі ви можете дізнатися про те, що потрібно знати перед вступом в університет в іншій країні.
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