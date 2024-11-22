Количество иностранных студентов уменьшается: какие факультеты они выбирают в Украине

Украинские университеты остаются привлекательными для иностранцев, даже несмотря на сложную ситуацию в стране и войну. Однако, по данным Министерства образования и науки Украины, количество приглашений на обучение уменьшается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МОН.
Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2024 года в украинских вузах учится более 27 000 студентов из разных стран мира.
Больше всего иностранцы приезжают учиться в украинские университеты по:
В то же время среди студентов есть граждане США (275), Великобритании (120) и даже 514 россиян.
Медицина является безоговорочным лидером среди избранных специальностей – ее изучают 4 400 студентов. Другими популярными направлениями являются:
В ТОП-5 украинских университетов по количеству иностранных студентов вошли:
Несмотря на то, что Украина достаточно популярна среди иностранных абитуриентов, число приглашений на обучение сокращается.
С начала 2024 года украинские вузы выдали 8 500 приглашений на обучение для иностранцев. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы: в 2023 году было зарегистрировано 14 300 приглашений, а в 2022 - 17 800.
Ранее мы рассказывали о том, что в Польше почти половина иностранных студентов - украинцы.
Также в нашем материале вы можете узнать, что нужно знать перед поступлением в университет в другой стране.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.