Количество иностранных студентов уменьшается: какие факультеты они выбирают в Украине

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2024 года в украинских вузах учится более 27 000 студентов из разных стран мира.

Больше всего иностранцы приезжают учиться в украинские университеты по:

Китая - 10 700 студентов, что составляет более трети от общего количества;

Азербайджана - 4 300;

Индии - 1 800;

Грузии и Марокко - по 1 200;

Турции и Туркменистана - по 858 студентов.

В то же время среди студентов есть граждане США (275), Великобритании (120) и даже 514 россиян.

Что выбирают учить?

Медицина является безоговорочным лидером среди избранных специальностей – ее изучают 4 400 студентов. Другими популярными направлениями являются:

Менеджмент - 3 800;

Экономика - 1 100;

Право - 985;

Фармация - 979;

Музыкальное искусство - 969;

Образовательные и педагогические науки - 866.

В ТОП-5 украинских университетов по количеству иностранных студентов вошли:

Киевский национальный университет технологий и дизайна - 1 700; Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца - 1 700; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1 100; Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова - 1 070; Харьковский национальный университет им. н. Каразина - 989 студентов.

Несмотря на то, что Украина достаточно популярна среди иностранных абитуриентов, число приглашений на обучение сокращается.

С начала 2024 года украинские вузы выдали 8 500 приглашений на обучение для иностранцев. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы: в 2023 году было зарегистрировано 14 300 приглашений, а в 2022 - 17 800.

Ранее мы рассказывали о том, что в Польше почти половина иностранных студентов - украинцы.