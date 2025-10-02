Кількість ДТП через перевищення швидкості зростає: у Раді готують зміни для водіїв

За його словами, з січня по вересень 2025 року в країні сталося 16 423 ДТП із потерпілими, у яких загинули 1 968 людей. Це на 2,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом постраждали понад 20 тисяч осіб.

Проблема швидкості

Білошицький наголосив, що перевищення швидкості стало головною причиною аварій із жертвами. Цього року зафіксовано майже 3,5 млн випадків перевищення - як у ручному, так і в автоматичному режимі.

"41% від усіх ДТП із потерпілими і загиблими - це перевищення швидкості. А штраф у 340 гривень (170 гривень при автофіксації) - смішний і не відповідає суспільній небезпеці цього правопорушення", - пояснив він.

Наразі законопроєкт направлять на розгляд профільного комітету. Після цього його можуть рекомендувати до першого читання у парламенті.