Количество ДТП из-за превышения скорости растет: в Раде готовят изменения для водителей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает изменение системы штрафов для водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого во время экспертного обсуждения "Безопасность дорожного движения: чего ждать от нового политического сезона".
По его словам, с января по сентябрь 2025 года в стране произошло 16 423 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 1 968 человек. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом пострадали более 20 тысяч человек.
Билошицкий отметил, что превышение скорости стало главной причиной аварий с жертвами. В этом году зафиксировано почти 3,5 млн случаев превышения - как в ручном, так и в автоматическом режиме.
"41% от всех ДТП с пострадавшими и погибшими - это превышение скорости. А штраф в 340 гривен (170 гривен при автофиксации) - смешной и не соответствует общественной опасности этого правонарушения", - пояснил он.
Сейчас законопроект направят на рассмотрение профильного комитета. После этого его могут рекомендовать к первому чтению в парламенте.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют изменить систему штрафов за превышение скорости, снизив "допустимую погрешность" с 20 до 10 км/ч и введя градацию штрафов. Законопроект №13314 предусматривает большие штрафы в зависимости от превышения скорости и возможное лишение водительских прав в случае создания аварийной ситуации. Это решение должно снизить смертность на дорогах, ведь превышение скорости является основной причиной ДТП и травмирования.
Предложенные штрафы:
- за превышение на 10 км/ч - 340 гривен;
- на 20 км/ч - 680 гривен;
- на 30 км/ч - 1360 гривен;
- на 40 км/ч - 1700 гривен;
- на 60 км/ч - 2720 гривен;
- на 80 км/ч - 3400 гривен.