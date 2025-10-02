Количество ДТП из-за превышения скорости растет: в Раде готовят изменения для водителей

По его словам, с января по сентябрь 2025 года в стране произошло 16 423 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 1 968 человек. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом пострадали более 20 тысяч человек.

Проблема скорости

Билошицкий отметил, что превышение скорости стало главной причиной аварий с жертвами. В этом году зафиксировано почти 3,5 млн случаев превышения - как в ручном, так и в автоматическом режиме.

"41% от всех ДТП с пострадавшими и погибшими - это превышение скорости. А штраф в 340 гривен (170 гривен при автофиксации) - смешной и не соответствует общественной опасности этого правонарушения", - пояснил он.

Сейчас законопроект направят на рассмотрение профильного комитета. После этого его могут рекомендовать к первому чтению в парламенте.