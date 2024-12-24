Кількість добровольців у новому наборі Українського легіону в рази перевищує перший, - посол

"Оскільки військові просили не називати цифр, то не можу вам називати конкретику. Але точно це в рази більше, ніж був перший підрозділ", - сказав Боднар.

За його словами, наразі розширюється інформкампанія щодо діяльності легіону у різних країнах. Також ведеться боротьба з російськими фейками і роз'яснюються деталі того, як функціонує цей підрозділ.

"Пояснюємо, наскільки це корисна і потрібна справа для мобілізації всього українства, не тільки тих, хто проживає в Європі", - підкреслив Боднар.

Український легіон у Польщі

Раніше ми писали про те, що влада Польщі погодилася сформувати Український легіон з українців, які проживають у країнах Європи. Ця ініціатива дозволить українцям, що тимчасово чи постійно проживають за межами України, долучитися до військових тренувань і підготовки.

У жовтні в польському місті Люблін стартував набір до лав Eкраїнського легіону. Призовний пункт функціонує щоденно з 9:00 до 17:00.