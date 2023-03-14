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Кількість чиновників в Україні за рік скоротилася на 5%: у якому відомстві працює найбільше

Фото: найбільше чиновників працює у податковій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2023 року у 109 органах державної влади фактично працювали 175,8 тис. осіб. Протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб (на 5,2%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними Мінфіну, найбільша чисельність працівників була у Державній податковій службі, - 23,2 тисяч осіб та Пенсійному фонді - 20,3 тисяч осіб.

Загалом у органах державної влади станом на початок 2023 року функціонує Секретаріат КМУ та 18 міністерств, 20 служб, 15 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

Мінфін розробив інтерактивну аналітичну панель ("дашборд"), що дозволить проаналізувати інформацію щодо граничної, фактичної чисельності працівників у державних органах, зокрема в органах судової влади та місцевих державних адміністраціях (без урахування органів сектору безпеки і оборони).

Детально з інформацією можна ознайомитись в інтерактивному дашборді.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році.

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Кабінет Міністрів України