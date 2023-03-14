Кількість чиновників в Україні за рік скоротилася на 5%: у якому відомстві працює найбільше

За даними Мінфіну, найбільша чисельність працівників була у Державній податковій службі, - 23,2 тисяч осіб та Пенсійному фонді - 20,3 тисяч осіб.

Загалом у органах державної влади станом на початок 2023 року функціонує Секретаріат КМУ та 18 міністерств, 20 служб, 15 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

Мінфін розробив інтерактивну аналітичну панель ("дашборд"), що дозволить проаналізувати інформацію щодо граничної, фактичної чисельності працівників у державних органах, зокрема в органах судової влади та місцевих державних адміністраціях (без урахування органів сектору безпеки і оборони).