Количество чиновников в Украине за год сократилось на 5%: в каком ведомстве работает больше всего

По данным Минфина, наибольшая численность работников была в Государственной налоговой службе, - 23,2 тысячи человек и Пенсионном фонде - 20,3 тысячи человек.

Всего в органах государственной власти на начало 2023 года функционирует Секретариат КМУ и 18 министерств, 20 служб, 15 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

Минфин разработал интерактивную аналитическую панель ("дашборд"), которая позволит проанализировать информацию о предельной, фактической численности работников в государственных органах, в том числе в органах судебной власти и местных государственных администрациях (без учета органов сектора безопасности и обороны).

Подробно с информацией можно ознакомиться в интерактивном дашборде .